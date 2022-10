Anderlecht-CEO Peter Verbeke bekijkt de crisis door een rationele en analytische bril: “Ik ben niet zeker dat alles goedkomt, maar er is een positieve evolutie”

Voetbal EXCLUSIEF. “Mijn zoontje zat schreiend op het vliegtuig”: emotionele Jan Vertonghen vertelt openhartig over bewogen transfer naar Anderlecht

“Het was de moeilijkste beslissing die ik als voetballer en als mens moest nemen.” In het bovenstaande exclusieve video-interview met Gilles De Bilde laat Jan Vertonghen een zeldzame keer in zijn hart kijken. Want zijn onverwachte transfer van Benfica naar Anderlecht heeft emotioneel heel wat teweeggebracht. De wereld van zijn gezin lag in Lissabon. “Ik ben naar mijn kinderen - die op surfkamp waren - gereden, hen aan tafel gezet en het nieuws gebracht dat het ophoudt. Zoiets doet echt veel pijn.”

