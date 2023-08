Anderlecht aast op Mats Rits, die basisspeler af is bij Club Brugge

Van een concrete aanbieding is er vooralsnog geen sprake. Wel toont RSC Anderlecht interesse in Mats Rits (30), op dit moment bij Club Brugge zijn basisplaats kwijt aan Hugo Vetlesen. De kans dat de Mechelaar straks de overstap naar de aartsrivaal maakt, lijkt evenwel klein.

In de zoektocht naar versterking op het middenveld is Anderlecht uitgekomen bij Mats Rits. De voorbije jaren veelal basisspeler en sterkhouder bij Club Brugge, maar op dit moment door Deila gepasseerd bij blauw-zwart. Nieuwkomer Hugo Vetlesen vormt er samen met Vanaken en Onyedika het middenveld, Rits is in de ogen van Deila samen met Nielsen doublure.

Het kamp Rits is net als Club Brugge op de hoogte gebracht door paars-wit. Afgelopen weekend werd de interesse van Anderlecht concreet, van een bod is er momenteel evenwel geen sprake. Of het straks tot een overgang komt, valt bovendien te betwijfelen. Mede door zijn staat van dienst is het aannemelijk dat Rits Club ook niet zomaar zal verlaten, laat staan voor de aartsrivaal. Wél is Rits na dit seizoen einde contract. Bovendien is niet alleen Anderlecht geïnteresseerd in de middenvelder - hij kan ook rekenen op belangstelling uit het buitenland. Een vertrek valt dus allesbehalve uit te sluiten.

Rits kwam in juli 2018 over van KV Mechelen naar Club, dit als backup voor de tandem Vormer-Vanaken. De middenvelder kwam evenwel snel en veel aan spelen toe, in eerste instantie als nummer zes voor de verdediging. Vorig seizoen stond hij lange tijd langs de kant nadat hij twee seizoenen terug in de play-offs op Anderlecht zijn kruisbanden scheurde.

