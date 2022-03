ANALYSE. Kan Brian Priske de Great Old laten voetballen met een identiteit of is zijn houdbaarheidsdatum overschreden?

Belgisch voetbal Beerschot stelt integri­teit ref Verboomen in vraag na bewogen derby: “Hij heeft directe link met Antwerp”

Bij Beerschot voelt men zich niet enkel bekocht na enkele scheidsrechterlijke beslissingen in de Antwerpse derby, de club stelt zelfs de integriteit van ref Nathan Verboomen in vraag. Het feit dat Verboomen in het dagelijks leven als sportvoedingsadviseur voor een firma werkt die een partnership heeft met de Great Old valt op het Kiel in slechte aarde.

7 maart