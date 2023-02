ANALYSE. Een uitschuiver maakt nog geen brokkenparcours: waarom Union weer snel zal opstaan

Van de kinesist tot de CEO, zes Mechelaars met hun favoriete anekdote over Vrancken: “De muren hingen vol met spaghetti­saus, maar Wouter verdedigde ons”

‘De Keizer’ keert vandaag (even) terug Achter de Kazerne. En daarom: zes ‘Kakkers’ met elk een anekdote over Wouter Vrancken. Van een verstuikte teen tot een spaghetti-incident. “‘Zing eens’, zei hij op elke stage. Tot op vandaag weet ik niet waarom, want ik kan helemaal niet zingen.”