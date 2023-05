Amerikaanse eigenaar RWDM heeft grote plannen in hoogste klasse: “We gaan achter Anderlecht aan, damn sure”

Wist u dat Kylian Hazard populair is in ‘Grand Cay’, district van 400 zielen in de Bahama’s? John Textor (57), Amerikaanse eigenaar van RWDM, verklapte tijdens het promotiefeest de anekdote. En over zijn ambitie in de hoogste Belgische klasse schuwt hij geen straffe uitspraak: “Hopelijk spelen we met RWDM ooit kampioen.”