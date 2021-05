Ambras in de klas: Hendry en Skulason gaan hevig in de clinch na late tegengoal

Belgisch voetbal REACTIES RSCA. Nmecha: “Voelt als een nederlaag” - Bruun Larsen: “Beste match voor Anderlecht”

2 mei Lukas Nmecha werd verkozen tot ‘Man van de Match’, maar de spits van Anderlecht was zelf niet helemaal tevreden over z'n prestatie. “Ik ben toch wat teleurgesteld”, aldus Nmecha bij Eleven Sports. “Zeker over m’n eerste helft, waarin ik één, misschien wel twee keer moest scoren. Dit gelijkspel voelt als een nederlaag, want we hebben hard gewerkt om weer in de match te komen na de openingsgoal.”