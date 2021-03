Ambitieus Union botst na promotie op beperking historisch beschermd stadion: “Zelfs een klein venster mogen we niet aanpassen”

Belgisch voetbalMet Union Sint-Gillis keert een monument uit het Belgisch voetbal terug, ook letterlijk. Het historische stadion als beschermd erfgoed is charmant, maar tegelijk het grootste obstakel richting moderne profclub. Als Union in 1A financieel wil opbrengen, lijkt een verhuis onafwendbaar.

Welkom terug, Union Sint-Gillis. Na 48 jaar verkommeren in lagere regionen heeft de Brusselse traditieclub weer een plek in de hoogste klasse. De promotie in 1B na de 2-1-thuiszege tegen RWDM zaterdag kwam er in recordtijd na 23 speeldagen. Union is de terugkeer van pure nostalgie. Met elf landstitels voor WOII tellen alleen Anderlecht en Club er in België meer, het diverse Brusselse publiek van Union is uniek, en het historische geklasseerde stadion ademt een en al charme uit.

Niet zozeer geld is het probleem van Union bij de promotie van 1A: de club teert sinds de overname in 2018 door de Britse miljonair Tony Bloom - ook eigenaar van Brighton & Hove in de Premier League - op zijn geld. Hij zal de sportieve investeringen in 1A doortrekken en de verliezen dekken. Maar als de club op lange termijn break-even wil draaien, botst Bloom op onmacht om het archaïsche stadion te moderniseren.

Het Joseph Marienstadion aan het Dudenpark is geklasseerd als historisch erfgoed, een museumstuk waar je nauwelijks aan mag raken. Het dossier lijkt even muurvast te zitten als de beschermde voorgevel. Plaats om vips te ontvangen is er nauwelijks. Union heeft geen business seats en loges, driekwart van het stadion is niet overdekt. Zonder moderne faciliteiten is het onmogelijk groot geld te genereren. Zelf al loopt het stadion vol met 8.000 fans, schuurt Union tegen een plafond aan. En verhuizen ligt gevoelig bij de fans die zich verbonden voelen door de authentieke locatie. Toen Union in 2016 en 2017 uitweek naar het Koning Boudewijnstadion, viel dat al niet in goede aarde.

Volledig scherm © Photo News

De bestuurders erkennen de patsituatie. “Volgend seizoen en het jaar erop spelen we zeker in het Joseph Marien-stadion”, zegt CEO Philippe Bormans. “Technisch gezien zal het stadion klaar zijn voor 1A, maar we moeten eerlijk zeggen dat het niet ideaal zal zijn. We zullen inspanningen doen om het veld, de verlichtingen en het comfort te optimaliseren, maar hebben niet alles in eigen hand.”

Union overlegt al lang met de lokale overheid over aanpassingen. Bormans: “Er zijn al fondsen vrijgemaakt, maar in België is niets vanzelfsprekend. We kunnen niet zomaar een nieuwe tribune zetten. Alles is een koninklijke schenking en beschermd, ook het park. We zullen keihard werken aan oplossingen: is het hier of is het elders? Is het een nieuw of vernieuwd stadion? We willen investeren, maar ook niet zomaar delokaliseren.”

De jonge Britse Union-voorzitter Alex Muzio (36) vierde de titel op het veld. Ook hij ziet het dilemma om het stadion te updaten naar een volwaardige profclub. Hij wijst naar de kleine glasramen in de hoofdtribune: “Zelfs dat venster veranderen, mogen we niet doen. Het is moeilijk: er is geen hospitality, de ruimte is beperkt, zelfs voor journalisten zal het moeilijk werken zijn.”

Ook de mobiliteit is problematisch: een flessenhals met een kleine hoofdstraat aan het stadion en nauwe invalswegen. Voor het oefencomplex wijkt Union zelfs uit naar Lier, op termijn niet houdbaar. Muzio: “In mijn dromen bieden we echte fan-experience, vipruimte en is er genoeg parking. Maar ik ben niet naïef, dat zal moeilijk zijn. We zijn wél vastberaden om Union in 1A te handhaven. We willen meer dan alleen overleven.”

Volledig scherm © Photo News