Alweer duur puntenverlies voor Zulte Waregem in Seraing na late tegentreffer

Mbaye Leye kon uiteindelijk toch Christian Brüls aan de aftrap brengen op Le Pairay. De Oostkantonner had de vrijdagtraining moeten verlaten met hinder aan de rug, maar beet op de tanden in de overlevingsstrijd van Essevee. De jongens van de Gaverbeek wisten dat ze op Seraing één van hun laatste troefkaarten uitspeelden. Winst kon hen tot op één punt van de vijftiende plaats brengen. En dat viel er zeker in de eerste helft aan te merken. Niet dat het voetbal oogstrelend was, maar dat hoefde niet. “Winnen, op welke manier ook”, had Leye vooraf verkondigd.