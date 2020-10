Als match van Club, Antwerp, Gent of Standard uitgesteld wordt, dreigen verregaande gevolgen voor kalender

Anderlecht Volleybal­coach Vande Broek geeft advies aan Kompany: “Het is een grote misvatting dat Vincent als coach nog in z’n kinder­schoe­nen zou staan”

22 oktober Hij mag dan al ‘The Professor’ heten en houder zijn van een eredoctoraat in Manchester, toch blijkt Vincent Kompany (34) niet te beroerd om zich in het echte leven te laten bijstaan door een échte hoogleraar: Gert Vande Broek (53), die naam maakte in het volleybal. “Het is een grote misvatting dat Vincent als coach nog in z’n kinderschoenen zou staan.”