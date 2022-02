"Alles was altijd mijn schuld. Zelfs al zat ik op de bank": de floptransfers waar onze topclubs hun broek de voorbije jaren stevig aan scheurden

Club Brugge Bij Fulham werd hij een (cult)held, bij Club Brugge heeft hij eerst wat recht te zetten: op zoek naar de kameleon in Denis Odoi

In Brugge hebben sommigen een grapje over hun leuze van tien jaar geleden nog altijd niet verteerd. Bij Fulham droegen ze hem nét op handen vanwege die monumentale vechtlust. Op zoek naar de kameleon in Denis Odoi, voetballer die in Londen feilloos één werd met stad en club. Wordt ‘No Sweat, No Glory’ straks zijn leid- of lijdmotief bij Club Brugge?

