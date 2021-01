Aline Zeler, recordinternational bij Red Flames, vraagt met biografie om nog meer daadkracht: “Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is toch niet normaal?”

Belgisch voetbalAline Zeler (37), met 110 interlands recordinternational bij de Red Flames, brengt vandaag haar biografie uit. Over hoe ze met veel passie, karakter en verbetenheid tal van obstakels overwon en haar droom waarmaakte. “Maar met deze getuigenis wil ik vooral voetbal toegankelijker maken voor jonge meisjes. Want er moeten nog veel deuren opengaan.”

‘Aline Zeler, het vrouwenvoetbal van A tot Z’ bewandelt aan de hand van getuigenissen, foto’s, maar vooral de blik en verhalen van Zeler zélf hoe een klein meisje uit het Luxemburgs dorpje Bercheux uitgroeide tot de recordinternational van de Red Flames. Hoe ze op haar negende onverwachts voetbalschoenen kreeg aangereikt, snel komaf maakte met spottende jongens, stap per stap haar weg naar eerste klasse en de nationale ploeg vond en uiteindelijk een ambassadrice werd van het Belgische damesvoetbal. “Eén hoogtepunt kan ik er niet uitpikken”, vertelt ze. “Mijn eerste jaar in nationale, mijn eerste titel, mijn eerste cap, het eerste EK met de Flames, mijn eerste en enige buitenlands avontuur bij PSV. Ik heb zoveel mogen meemaken. Maar het gaat verder dan het sportieve. Het voetbal schonk me niet alleen prijzen, maar ook kennis, vaardigheden en goeie manieren.”

Al is dat ‘schenken’ bijzonder relatief. Zeler heeft er vooral hard voor moeten knokken. En net dat wil ze via deze biografie aan het grote publiek vertellen. Dat ze het in een mannenbastion verdomd zwaar had om haar droom na te jagen. “Mensen moéten weten hoeveel uur ik per dag in de auto zat om op een degelijk niveau te kunnen voetballen. Mensen moéten weten dat ik een fulltime job uitoefende als leerkracht of magazijnier om nadien om 21u ‘s avonds nog te gaan trainen”, vertelt ze aan onze redactie. Of dat er bij de clubs geen sprake is van portretrechten - “terwijl er toch ook foto’s van ons worden gemaakt?” “Kijk: ik had het er allemaal voor over want ik wou groeien, het maken, Champions League spelen. Maar die ongelijkheid, die er nu nog is, tussen mannen en vrouwen is toch niet normaal? Dat frustreert mij. Soms worden we echt behandeld als amateurs, en dat moet stilaan stoppen. Het begint al van kindsaf. Meisjes moeten de kans krijgen om eender waar dicht bij huis te kunnen voetballen. Op dit moment zijn er op dat vlak nog veel te weinig geopende deuren. Ik zie het als mijn missie om dat te veranderen.”

Bondscoach?

Dat er dus nog veel werk op de plank ligt. ‘On ne fait pas d’omelettes sans casser des oeufs’ - Je kan enkel iets bereiken als je opofferingen maakt en inspanningen levert - luidt het in haar boek. Bij haar voormalige job bij de ACFF (Association des clubs francophones de football) zette Zeler al projecten op poten. Ook als huidig tv-analiste bij RTL wil ze haar steentje bijdragen om het damesvoetbal te promoten. “Gelukkig werden er al stappen gezet. Qua sponsors, infrastructuur en marketing. En samen met Tessa Wullaert en andere Flames blijf ik onze sport in the picture zetten.”

Zeler pleit in haar boek ook over de terugkeer van de Women’s BeNe League en spreekt over het trainerschap dat lonkt. “Toen ik vorig jaar stopte met voetballen (inmiddels maakte Zeler een comeback bij de KRC Genk Ladies, red.), wou bondscoach Ives Serneels mij opnemen in zijn staff. Maar ik vond het te vroeg. Mijn band met de kern is nog te groot. Dat is niet gezond. Ik wil eerst ervaring opdoen als jeugdtrainer (ze was al coach van de nationale U16 en assistent bij de U19, red.) Maar Serneels in de toekomst opvolgen, zou natuurlijk geweldig zijn.”

Aline Zeler, het vrouwenvoetbal van A tot Z, is een werk van Thierry Lefevere en uitgeverij Editions Memory en is vanaf 25 januari verkrijgbaar. De prijs is 27 euro.

Volledig scherm Aline Zeler, het vrouwenvoetbal van A tot Z. © Editions Memory