Alexander Blessin voorgesteld als nieuwe trainer van Union: “Ik zal niet enkel succesvol geweest zijn als ik de titel pak”

Alex Muzio vindt het vertrek van Karel Geraerts nog steeds “een ontgoocheling.” Hij bedoelde “zowel professioneel als privé.” Maar de Union-voorzitter kijkt ook uit naar de toekomst. “Ik ben ‘thrilled’ met de komst van Alexander.”

Nochtans degradeerde Blessin met Genoa uit de Serie A en werd hij er eind december ontslagen. “Wie zijn wedstrijden analyseert, zal zien dat Genoa goed speelde onder zijn bewind”, aldus Muzio. “Hoeveel ik er geanalyseerd heb? ‘All of them’.” Alle 33, dus. In de Serie A, Serie B en de Coppa Italia.

Naast hem lachte de Duitser. Hij had er woensdagochtend zijn eerste oefensessie als trainer van de Brusselaars opzitten. Na een korte nacht. “Ik heb bijna niet geslapen door de wind. Daardoor kreeg ik de kans om de namen van de spelers te leren.” Op het veld van Nijlen liet hij zich meteen gelden.

Druk is geen probleem

Roepen, het spel stilleggen, aanwijzingen geven. Met (Gegen)pressing nog steeds als zijn stokpaardje. “Ik hou ervan om weer op het veld te staan”, zei hij. “Ik heb het gemist (na zijn ontslag in december zat Blessin zonder werk, red.). Maar je hoort het misschien: ik zal mijn stem nog wat moeten trainen. Na Genoa werd het wat stiller. Mijn vrouw en kinderen vonden ook tijd dat ik herbegon.”

Er wacht de Duitser een enorme uitdaging in het Dudenpark. Beter doen dan de voorbije twee seizoenen is haast onmogelijk. Toen werd Union tweede en derde, speelde het tot de laatste speeldagen mee voor de titel. Om er ook telkens naast te grijpen. “Ze hebben hier een fantastische job gedaan, hé. Het is mooi om die ontwikkeling te zien. Voor mij is het geen probleem om met die druk om te gaan. ‘Who wants it easy?’ Maar ik zal nooit zeggen: ‘We moeten op die of op die plaats staan’. Zeker niet in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.”

Blessin werd daarin bijgetreden door zijn voorzitter. “Op het einde van de maand zullen we een evaluatie maken. Weet je, resultaten zijn moeilijker controleerbaar dan prestaties. Als de jongens goed presteren op het veld, zullen die resultaten vanzelf volgen. ‘That’s football’. Wij hebben nooit doelstellingen vooropgesteld met betrekking tot het eindklassement. En we zullen het nu ook niet doen. Dat de mensen ons in de top zes verwachten? (lacht) Ik hoop dat ze gelijk krijgen.”

Stap per stap

Blessin vulde aan. “Ik zal niet enkel succesvol geweest zijn als ik de titel pak. Anderzijds moeten we ons ook niet verstoppen. Mijn doel is om even goed te doen als de voorbije jaren. Iedereen wil de top bereiken. Alleen besef ik dat we geen cadeaus zullen krijgen. Union heeft alles wat ik zoek in een club. Er loopt veel gelijk met mijn filosofie. Zal ik mijn eigen accenten leggen? Natuurlijk. Stap per stap. Maar wat me opvalt, is dat de spelers hier enorm hongerig zijn.”

Spelers die hij de komende weken en maanden beter zal leren kennen. Hoe de kern van Union er dan zal uitzien, is onzeker. Aanvoerder Teddy Teuma is bijna van het Franse Reims, voor Victor Boniface is er veel interesse - dat bevestigde sportief directeur Chris O’Loughlin - en ook verdediger Siebe Van der Heyden staat in de belangstelling van een aantal clubs. Het Spaanse Mallorca is het meest concreet. “Of ik hen ga overtuigen om bij Union te blijven?” Blessin aarzelde heel even. “Overtuigen is niet het juiste woord. Maar dit is een mooi project, het zou leuk zijn als ze daar deel van willen blijven uitmaken.”

