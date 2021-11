Alarmfase rood, maar Philippe Clement minimaliseert crisis: “Zo dramatisch is het niet”

Club BruggePhilippe Clement staat met de rug tegen de muur - een resultaat halen in Genk is zondag eigenlijk een must, wil de coach zijn positie bij Club Brugge handhaven. “We moeten koel blijven in alle omstandigheden”, probeert Clement de druk af te houden.

Zondag, 13u30 in de… hoe heet het tegenwoordig, de Cegeka Arena. Uitgerekend in het stadion van Racing Genk, waarin onze meest succesvolle coach in de 21ste eeuw zijn eerste landstitel boekte, moet Clement zijn hachje zien te redden. Mét een gepolariseerde spelersgroep, waarvan een deel hem reeds heeft opgegeven, terwijl ook de band met de supporters de jongste weken een flinke knauw kreeg: “Het is op zo’n momenten dat ik weinig dingen lees”, klonk het gistermiddag. “Omdat het belangrijk is om de dingen op een goeie manier te analyseren. Niet te veel in high’s en low’s - als coach denk je vooral na over hoe het beter kan.”

Op zijn palmares prijken drie landstitels en vijf individuele prijzen als ‘Trainer van het Jaar’. Voor het eerst krijgt Clement evenwel de wind van voren. En dat is voor de goede orde niet alleen in de kranten zo: “Supporters leven in emoties, dat is logisch. Maar een coach moet koel blijven in alle omstandigheden. Anders zal je geen successen behalen. Ik heb nog een jonge carrière - dit is pas mijn vijfde jaar - en eigenlijk mag ik mij gelukkig prijzen als jullie dit zo benoemen. Dat ik nu pas voor het eerst onder druk sta.”

Duidelijke afspraken met Vormer

Clement heeft én zondag in de competitiewedstrijd én mogelijk nog meer in de bekerontmoeting drie dagen later een resultaat nodig. Al zal morgen, véél meer dan woensdag waar de kwalificatie een absolute must is, ook de prestatie bekeken worden. En dat met een flink aangetaste groep waarvan een deel het vertrouwen in de coach kwijt is: “Van de 30 jongens kan je er maar 11 gelukkig maken. En dan zijn er nog 19 die gehoopt hadden in de ploeg te staan. Je hebt er altijd die kwaad zijn. Toch geloof ik erin dat de spelers dit willen omdraaien. Ik heb gezien dat ze met hun gedachten bij de match van Genk zijn. Het is ook allemaal niet zo dramatisch als wat ervan gemaakt wordt. Ok, we hebben een paar keer het momentum gemist. Leipzig is een ploeg die in België altijd kampioen wordt - je moet alles in zijn context plaatsen.”

Na het folietje van woensdag is het aannemelijk dat Clement zondag in Genk terugkeert naar de basis. Met een 4-3-3 en de logische namen, al is de vraag of Ruud Vormer daarvan deel zal uitmaken: “Ruud is niet blij dat hij niet speelt”, aldus Clement op de vraag hoe de relatie met zijn aanvoerder is. “Maar ik denk dat er duidelijke afspraken gemaakt zijn in het begin van het seizoen. Ik denk dat niet, ik weet dat.”

“Voetbal is een kansspel”, grijnsde Clement nog. ’t Is voor hem te hopen dat het balletje deze keer de goeie richting uitrolt.