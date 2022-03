Ajax bevestigt komst van toptalent Rayane Bounida: “Dat er veel interesse was? Ik ben daar niet mee bezig”

Paars-wit zag Bounida dan ook maar wat graag doorbreken in het Lotto Park en schotelde de jongen op zijn 15de een profcontract voor. Ondanks inspanningen van Anderlecht zette Bounida z’n krabbel niet. Het financiële aspect had daar zeker iets mee te maken, maar niet alles.

In een filmpje dat Ajax verspreidde, legt Bounida uit wat z’n plannen zijn in Amsterdam. “Ik wil eerst spelen bij de U17 en als Ajax de titel pakt misschien nadien minuten maken in de Youth League, dat is zeker een droom. Voorts kijk ik ernaar uit om Ryan Gravenberch en Antony te ontmoeten, zij zijn ook twee technische spelers. Al ben ik wel vooral een aanvallende middenvelder. Mijn absoluut idool in het voetbal is Abdelhak Nouri (een speler van Ajax die af te rekenen kreeg met hartfalen op het veld, red.). Ik keek vroeger veel naar filmpjes van hem.”