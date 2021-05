Aimé Antheunis na zijn zware coronastrijd: "Ik kon niet meer praten of stappen. Zo wordt het stil in je hoofd"

Aimé Anthuenis (77) heeft nog steeds hetzelfde loopje: bovenlichaam lichtjes voorovergebogen zoals een sprinter, de knieën naar buiten, klaar om geschud te worden, het hoofd schuin, bijna episcopaal. Deze sportman pur sang is nu aan het revalideren. Hij moest opnieuw leren lopen. Covid-19. De ex-coach van Anderlecht benoemt de ziekte half fluisterend. Alsof hij tegen een fantoom spreekt. Of tegen een godheid. Aimé is nooit een ordinaire schreeuwer geweest, niet als coach, niet in zijn privéleven. Maar zoals de woorden nu huiverden, had ik het niet eerder gekend. Hier spreekt een andere man, gelouterd, elke zweem van verwachting on hold. Sereen, dat nog wel.