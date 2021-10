Advocaat Veljkovic licht toe: “Belgische Voetbalbond is op de hoogte en kan zélf initiatief nemen”

belgisch voetbalHeel wat mensen hebben mogelijk boter op het hoofd, sommige clubs mogen stilaan nerveus beginnen worden. Dat bevestigt Kris Luyckx, advocaat van spijtoptant Dejan Veljkovic (50). Bovendien is de KBVB op de hoogte van het dossier. Opvallend nog: Luyckx sluit niet uit dat Veljkovic in de toekomst opnieuw aan de slag zal gaan als makelaar.

“Het gaat over meerdere clubs, tientallen mensen gaande van bestuur, spelers, trainers tot andere makelaars”, vertelt Luyckx. “De federale procureur zal moeten beslissen wat er met welke personen en clubs zal gebeuren, maar ook de Belgische Voetbalbond heeft ondertussen toch ook al kennis gekregen van minstens een deel van het dossier. Zij kunnen zelf ook initiatief nemen om bepaalde clubs of bestuursleden ter orde te roepen. Ik kan mij niet voorstellen dat er geen verantwoordelijkheden bij bepaalde personen gelegd worden.”

“Omdat hij met zijn statuut van spijtoptant als enige gepraat heeft, van vele tientallen mensen die in dit dossier mogelijk boter op het hoofd hebben, maakt dat het voor hem moeilijker om in de Belgische voetbalwereld nog actief te zijn. Maar ik denk wel dat hij met een proper geweten opnieuw kan starten. Hopelijk zal de goegemeente daar even vergevingsgezind mee omgaan als rechtbanken en procureurs zijn samenwerking op prijs hebben gesteld.”

Quote Als er nu iemand is die zuiver op de graat is nu, is het mijn cliënt wel Kris Luyckx, Advocaat van Dejan Veljkovic

Of hij effectief als makelaar terugkeert, zal ervan afhangen hoe de voetballerij erop gaat reageren, vertelt Luyckx. “Eén ding zeker: hij heeft alles verteld wat hij te vertellen had, hij zal inderdaad geen of weinig goeie vrienden gemaakt hebben, maar als er nu iemand is die zuiver op de graat is nu en het zich niet kan veroorloven om nog een voet verkeerd te zetten of een vals contract op te stellen, is hij het wel. In die optiek hoop ik dat hij misschien in de toekomst, en misschien is het ijdele hoop, weer het vertrouwen zal krijgen van een aantal mensen die het in de voetballerij goed voor hebben.”

Volledig scherm © Photo News

In ruil voor het openbaren van die vuile was, kent Veljkovic ondertussen zijn straf al: vijf jaar met uitstel, een voorwaardelijke boete van 80.000 euro en een verbeurdverklaring van alle illegaal verworven geld uit zijn activiteit als spelersmakelaar. “Dat laatste komt neer op ongeveer 4 miljoen euro”, zegt advocaat Kris Luyckx. “Dat gaat over zowel geld als over vastgoed. Dat is Dejan kwijt.” Het Hof van beroep zal in eerste instantie nu het akkoord tussen Veljkovic en het parket goedkeuren. In een tweede fase zal de rechtbank Veljkovic’ overeengekomen straf uitspreken.

Volgens onze informatie is het federaal parket niet alleen klaar met het luik-Veljkovic, maar ook met dat van Mogi Bayat. Daarmee komt een eind aan het grote onderzoek naar corruptie in het Belgische voetbal. Dat begon op 10 oktober 2018 met politie-invallen op 44 adressen. Het is nu aan het federaal parket om zijn eindvordering af te werken. Daarin zal het duidelijk maken wie het voor de rechter wil. Dat zou “op korte termijn” gebeuren.

Volledig scherm © BELGA