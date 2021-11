Advocaat van Thierry Steemans: “Men zou crimineel als Veljkovic beter niet geloven”

In totaal 493.810 euro. Zoveel zwart geld zou Steemans ontvangen hebben van Veljkovic als Operatie Zero niet een einde had gemaakt aan de malversaties tussen de twee. Niemand zou meer geprofiteerd hebben van het ‘systeem-Veljkovic’ dan Steemans. Tenminste, dat is wat de ex-huismakelaar van KV Mechelen liet optekenen bij de speurders. Er zouden liefst 15 transfers mee gemoeid zijn, waaronder die van Obradovic en Hanni naar Anderlecht en Rits naar Club Brugge.

Aantijgingen die Steemans, via zijn advocaat, ontkent. “Veljkovic is een crimineel die zijn verhaal mag doen. Dat men een boekhouding van een crimineel gelooft... Later zal blijken dat men dat beter niet had gedaan. Die spijtoptantenregeling zal dan wel eens grondig herbekeken moeten worden”, aldus Joris Van Cauter. “Wij, als verdediging, zijn niet eens betrokken. Wij hebben een confrontatie met Veljkovic aangevraagd, maar die is er nooit gekomen. Ik ontken met klem dat mijn cliënt ook maar één euro zwart geld in ontvangst heeft genomen van Veljkovic. Binnenkort zullen wij ons mogen verdedigen, en dan gaan wij alles aanwenden om aan te tonen dat Thierry Steemans onschuldig is.”