Aanwinst Ross Sykes beslist match voor Union tegen Charleroi en toont guts: “Dit seizoen weer meedoen voor de titel”

Jupiler Pro LeagueDe Unionfans in het Dudenpark konden zich weer als vanouds uitleven: met een 1-0-thuiszege tegen Charleroi en een vier op zes start Union zelfs beter dan vorig seizoen. Wie durft beweren dat Union niet weer bovenaan een woordje zal meespreken? Matchwinnaar Ross Sykes nam geen blad voor de mond: “Ik wil dit seizoen meedoen voor de titel.” Coach Karel Geraerts tempert: “Dat is een uitspraak in de euforie na de zege.”

Het publiek is vorig seizoen in het Dudenpark vaak verwend geweest met energiek en direct voetbal: aan dat principe wil Karel Geraerts niet raken, zeker in de thuismatchen. Union zette veel druk, al zijn de aanvallende automatismen nog niet van dezelfde orde. Union kampte tegen Charleroi vooraan ook met een personeelsgebrek: Dennis Eckert Ayensa viel geblesseerd af, en voor de pas aangeworven spits Gustaf Nilsson kwam het duel nog te vroeg. Zo mocht Vanzeir het in de aanval rooien met revelatie Simon Adingra naast hem.

Die Adingra toonde een grote actieradius, hier en daar een frivole baltoets en hij schiet graag op doel. Maar bij de beste kans voor rust - hij snoepte een bal af van Nkuba en mocht alleen op doel af - dribbelde hij zich vast. Er is nog schaafwerk aan Adingra, bleek toen hij wat later een kopbalkans hoog over mikte. Union was zeker baas over de hele match en voetbalde de beste kansen bijeen. Charleroi loerde op de counter, maar bakte er op een schicht van Kayembe en een knal van Ilaimaharitra - Moris zweefde die prachtig onder de lat weg - niet veel van.

Volledig scherm © BELGA

Uiteindelijk zou geen spits, maar verdediger en nieuwkomer Ross Sykes de match in de tweede helft beslissen. Hij rukte mee op en werkte na een knappe één-twee met Dante Vanzeir de bal voorbij doelman Hervé Koffi. Een mooie binnenkomer dus voor de Brit bij zijn eerste basisplek in de competitie voor eigen publiek: “Dit voelt ongelooflijk aan. De coach heeft me gevraagd om mee te infiltreren als ik de ruimte en de kans krijg, dat heb ik gedaan.” Blijkbaar scoort de boomlange (1m96) verdediger makkelijk, want in de voorbereiding trof hij al twee keer raak: “Vorig seizoen maakte ik er ook vier bij Accrington (Engelse derde klasse, red). Ik weet niet vanwaar dat scorend vermogen komt. (lacht) Het is niet dat ik vroeger als kind in de aanval speelde. Maar ik hoop dit seizoen vijf à zes goals te maken voor Union.”

Quote “Ik weet niet vanwaar mijn scorend vermogen komt. Ik hoop er dit seizoen vijf of zes te maken voor Union” Ross Sykes

Sykes heeft een goed gevoel bij Union. “Ik tref hier de beste sfeer ooit”, zegt hij. Uiteraard is hij op de hoogte van het straffe vorige seizoen van Union, dat pas op het nippertje de duimen moest leggen in de titelstrijd. Hij verhult zijn ambitie voor dit seizoen ook niet: “Die ambitie mag hetzelfde zijn, we willen meestrijden voor de titel.”

Volledig scherm Ross Sykes torent er in duels met zijn lengte van 1m96 makkelijk bovenuit. © BELGA

Dat luidop verklaren is voor Unioncoach Karel Geraerts nog een brug te ver: “Die uitspraak zie ik als gedaan in de euforie net na een wedstrijd”, aldus Geraerts met een lachje. “Als coach wil ik ook elke wedstrijd winnen, maar ga ik dat doen? Absoluut niet. Vier op zes is wel een leuke start, maar we blijven met de voetjes op de grond.” Voor de rest is Geraerts erg in de wolken over het geslaagde thuisdebuut van Sykes: “Je ziet dat hij goede voetjes heeft en een goede feeling op flankvoorzetten.”

Een start met vier op zes is voor Union zelfs een puntje meer dan vorig seizoen, toen Union weliswaar tegen een groter kaliber speelde met een 1-3-zege tegen Anderlecht en een 0-1-nederlaag tegen Club. De vergelijking met vorig seizoen wil Union liever wat vermijden. “Het is een nieuw seizoen, en als we continu zouden vergelijken met het vorige, dan gaan we zeker niet hetzelfde presteren ”, zegt Senne Lynen. “We hebben veel nieuwe spelers, maar een groot deel is ook gebleven. We gaan het match per match bekijken.”

Volledig scherm © Photo News

Geraerts voelt dat de buitenwereld naar Union door zijn status als vicekampioen wel anders kijkt: “Die bevestiging moeten we wat bij onszelf vinden. Er is een bepaalde druk waarmee we moeten omgaan. De tegenstander is wat meer gefocust tegen Union. Dat moeten we als groep goed oppakken.” De focus verschuift nu de komende dagen van de Belgische competitie naar het Europese voetbal. Dinsdag speelt Union op het veld van OH Leuven de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Rangers FC. Een affiche om van te watertanden, zeker voor matchwinnaar Sykes: “Als kind heb ik gedroomd om zulke wedstrijden te mogen spelen. We gaan Rangers nu goed bestuderen met video-analyses en tonen dat we klaar zijn.”

Volledig scherm © Photo News

