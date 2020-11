Aansluitingstreffer Nmecha komt te laat: Coulibaly en Holzhauser schenken Beerschot zege tegen lang onmondig Anderlecht

Belgisch voetbalBeerschot heeft nu ook de scalp van Anderlecht te pakken. ‘t Was nog even bibberen voor de mannen van Losada na de late aansluitingstreffer van Nmecha, maar ze trokken de zege toch over de streep nadat Coulibaly en Holzhauser eerder al raak hadden getroffen. Beerschot springt met 25 punten voorlopig opnieuw naar de tweede plaats in de rangschikking, Kompany & co zijn zevende met 21 eenheden.

Geen doelpuntenkermis deze keer op het Kiel, wel gewoon een nieuwe driepunter. Een waar al bij al weinig op af te dingen valt. Al in de eerste helft was de thuisploeg veel gevaarlijker dan de bezoekers. Wellenreuther, die de geblesseerde Van Crombrugge verving in doel bij Anderlecht, moest na twee minuten al vol aan de bak op een knal van Coulibaly en ook Holzhauser trof tot twee keer toe de dwarsligger wanneer hij evenveel keer een hoekschop rechtstreeks in doel wou schilderen. Tussendoor was de thuisploeg wel al op voorsprong geklommen: Verschaeren leed balverlies en luttele tellen later was het weer Coulibaly die die bal door de benen van Wellenreuther in doel joeg. Bij de bezoekers was gelegenheidsaanvoerder Sambi Lokonga de man met het meeste dadendrang, maar ook hij kreeg de motor moeilijk in gang - Tau en Nmecha werden afgevlagd.

Kompany bracht Vlap in plaats van een bleke Verschaeren - diens enige noemenswaardige actie was die die hierboven al werd beschreven - en de Nederlandse invaller kreeg meteen dé kans op 1-1. Goeie actie van Nmecha, maar Vlap schoot het vervolg hoog over de vijandige kooi. En tot overmaat van ramp was het aan de overkant bij de aanval die daarop volgde wél meteen raak. Tissoudali - héérlijke flitsenvoetballer is dat toch - dwong Delcroix in de fout in zijn eigen zestien, waarna Holzhauser in twee tijden Wellenreuther te grazen nam.

Vrouwen en kinderen eerst

Anderlecht leek in de touwen te hangen. Nmecha miste voorbij het uur eerst nog een opgelegde kopbalkans, maar ‘t was pas toen hij tien minuten voor tijd de paal trof dat het geloof opnieuw groeide bij de bezoekers. Met een fraaie aansluitingstreffer van - jawel - Nmecha als gevolg. Mukairu, die ook in de basis mocht beginnen, gaf prima mee aan zijn Duitse ploegmaat en die deed de rest met een fraai kattenpootje. ‘t Was nog even vrouwen en kinderen eerst bij de thuisploeg, maar die trok de driepunter al bij al verdiend over de streep.

