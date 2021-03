Aangrijpende getuigenis over zware revalidatie Sander Coopman: “Ik sta nu anders in het leven, geniet van elke dag dat ik hier ben”

AntwerpVandaag wordt Sander Coopman 26 jaar. Ideaal moment vonden ze bij Royal Antwerp FC om een knap filmpje de wereld in te sturen. Niet zomaar een verjaardagswens echter. Nee, het werd een bijzondere inkijk in wat zo’n zware blessure en lange revalidatie met een profspeler doet, hoe zwaar het mentaal bij momenten is. Een aangrijpende, oprechte getuigenis van een jongen die erg diep gezeten heeft, maar de armen nooit liet zakken.

Begin juli vorig jaar. Antwerp oefent tegen Eupen, Sander Coopman valt op het uur in. Een kwartier later zit zijn match er al op. Zit zijn maand er al op. Vele maanden. Coopman, ex-speler van Club Brugge, Zulte Waregem en KV Oostende, scheurt de voorste kruisband van de linkerknie, ook de meniscus loopt schade op. Bijzonder harde klap voor de jonge middenvelder, die er net een goede voorbereiding had opzitten. Nadat hij vorig seizoen onder Laszlo Bölöni niet verder raakte dan drie basisplaatsen, wil hij dit seizoen knallen. Helaas. De blessure beslist er anders over.

“Ik kreeg heel veel berichten, iedereen stond achter me”, klinkt Coopman in het filmpje. “Veel contact met de spelersgroep heb je als geblesseerde echter niet. Dat is het moeilijkste: zij vertrekken weer naar buiten, jij blijft altijd achter. Mentaal is dat zeker niet te onderschatten. Je ziet veel mensen van buitenaf die het maar normaal vinden dat je elke dag keihard werkt, maar... Ik heb afgezien. En dat hebben ze thuis ook geweten af en toe. Belangrijk dat ik die steun ook had. Maar mentaal was het niet makkelijk voor mij. Gelukkig was dit een revalidatie waarbij je elke week voelt dat je progressie maakt. Dat geeft kracht om te blijven verder doen. Maar ik ben mezelf een paar keer tegengekomen. Er zijn dagen geweest dat ik gewoon zei tegen de medische staf: ‘ik ben weer naar huis, ik kan het even niet meer aan’. Dat begrepen ze ook. Zij voelden perfect aan wanneer ik een mindere of een goede dag had. Misschien is dit wel het moment om te zeggen dat ik het werk van de medische staf enorm apprecieer. Fantastisch hoe zij hun werk doen.”

Volledig scherm Sander Coopman tijdens de voorbereiding. © BELGA

‘Pollekes’ kussen

Maar kijk: negen maanden na die tragische zomerdag staat Coopman weer op het trainingsveld. Zien we hem - buiten alle verwachtingen - dit seizoen nog in een wedstrijd?

“Van in het begin hebben we de focus op volgend seizoen gelegd. Het is afwachten hoe vlot alles gaat en hoe snel ik het niveau weer oppik, maar ik hoop, ik droom, dat ik dit seizoen nog een paar wedstrijden als invaller mag fungeren. Misschien is het wel wat snel, maar met altijd ambitie hebben is niks mis.”

Ook al zat hij bij momenten diep, Coopman is er zowel als mens als als speler sterker uitgekomen, vertelt hij.

“Voor de blessure waren er af en toe dagen dat ik geen zin had om weer te gaan trainen, maar nu geniet ik van elke dag dat ik op het veld sta. En besef ik maar al te goed dat we ons beide ‘pollekes’ mogen kussen dat we voetballer zijn. Dat we zolang we het kunnen doen er van moeten genieten. Dat zeg ik ook tegen andere spelers: je mag blij zijn dat je op het veld kán staan. Geniet er gewoon van.”

“Ook als speler ben ik sterker geworden. Dat tonen de testen. En als mens heb ik mijn lichaam echt leren kennen, voel ik het nu perfect aan. Ik ben er ook volwassen door geworden. Ik sta nu anders in het leven, geniet van elke dag dat ik hier ben. Ik voel minder druk en stress om te moeten presteren. In de eerste plaats voel ik vrijheid om weer op het veld te staan.”

Loes

Het is niet de eerste keer dat RAFC Media uitpakt met knappe content mét een boodschap. Daarbij focussen ze vaak op mentale issues. Het filmpje van Coopman werd niet toevallig afgesloten met de boodschap ‘Nooit opgeven #OneRedFamily’. Eerder deed Antwerp ook al een samenwerking met zelfmoordlijn 1813 en gaf Birger Verstraete - die er de voorbije weken weer helemaal staat - onlangs ook toe dat hij het moeilijk heeft gehad. En naar aanleiding van het recente tragische verkeersongeluk dat het leven kostte aan de kleine Loes, vroeg Antwerp, in samenwerking met de Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen, ook aandacht voor de omgang met een bijzonder moeilijk rouwproces. Antwerp schonk toen een stapel eenhoornknuffels aan de kinderafdeling van ZNA.

Volledig scherm Coopman in actie tegen Standard vorig seizoen. © BELGA