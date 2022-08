AA Gent ziet Odjidja en Depoitre terugkeren in selectie: “Maar nog geen tijd voor euforie”

“Hjulsager, Kums en Samoise, die vorig weekend uitvielen, zijn fit”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Er zijn nog jongens die klaar zijn om terug te keren in de selectie: Odjidja, Depoitre en Nurio. We hebben weer meer opties. Of zij kunnen starten? Dat zullen we zien. Het zou perfect kunnen dat we iemand laten starten en bij rust wisselen.” Hoe dan ook lijkt er licht aan het einde van de blessuretunnel te komen. “Maar daar ben ik heel voorzichtig mee. (grijnst) We moeten nog uit de tunnel geraken. Voor hetzelfde geld vallen er morgen in de opwarming weer jongens uit. Natuurlijk zijn we tevreden dat het vooruit gaat bij sommige jongens, maar euforisch gaan we daar niet over doen.” Het is nog afwachten of nieuwkomer Hyun-seok Hong speelgerechtigd geraakt.

AA Gent neemt het morgen op tegen KV Oostende. “Zij worden door velen naar voor geschoven als potentiële degradatiekandidaat. Dat zullen ze graag gebruikt hebben. Yves zal hen dat wel ingepeperd hebben. Op de openingsspeeldag tegen Anderlecht presteerden ze goed, nadien wonnen ze tegen KV Mechelen en Charleroi. Het is een ploeg die knokt. Normaal is naar de zee gaan altijd plezant, maar niet altijd om te gaan voetballen. Voor AA Gent is dat al vaak moeilijk gebleken. Dat zal morgen niet anders zijn.”

De Buffalo’s speuren intussen nog steeds naar versterking. In het bijzonder naar een spits en ervaren tweede doelman. “We zijn ermee bezig. Het komt wel in orde. We kijken dit jaar meer naar kwaliteit dan kwantiteit. Elke nieuwe speler moet iets extra kunnen toevoegen. Voorlopig zijn we daar goed mee bezig. Oké, er zijn mensen die hopen dat het sneller zou gaan. Maar wij zitten ook met financiële beperkingen. Met hoeveel ongeduld ik wacht op een nieuwe spits? Ik ben heel geduldig. We hebben al veel dossiers afgerond die belangrijk waren. Er komen er nog een paar aan. Dat komt wel. We moeten niet onrustig zijn. En het heeft weinig zin om met namen te slingeren. Het is jammer dat er zoveel geruchten de wereld rond gaan en dat er zoveel mensen zijn die daarop reageren. Ik zou zeggen: mensen, blijf rustig en geniet van het lekker weer. Of een spits prioriteit is? Alles is een prioriteit. We zullen zien wanneer wat rond is. Wie weet staat de nieuwe spits hier binnen een uur, wie weet pas op de slotdag van de transferperiode.”

