AA Gent was helemaal klaar voor de komst van Club: “Tegenslag hebben is dit seizoen ons lot”

Bij AA Gent had men uitgekeken naar de 'Slag om Vlaanderen', maar bij de Buffalo's legt men zich neer bij het feit dat de wedstrijd uitgesteld wordt omdat Club Brugge zeven Covid-gevallen telt . "Regels zijn regels, dat is nu eenmaal zo", aldus voorzitter Ivan De Witte.

Club Brugge kwam voor AA Gent op een ideaal moment naar de Ghelamco Arena. Vadis Odjidja was weer klaar om aan de aftrap te komen, Hein Vanhaezebrouck had zijn team na de wedstrijd van vorige week vrijdag op KV Mechelen ruim een week kunnen voorbereiden op het treffen met de competitieleider. Bovendien was Club Brugge sowieso verzwakt door eerdere Covidgevallen, een intense Europese wedstrijd op donderdag en de mentale tik van de uitschakeling tegen Kiev daar bovenop.

Hein Vanhaezebrouck voelde de bui al aankomen, kort na de middag op zijn persconferentie. “Of ik er rekening mee houd dat de wedstrijd uitgesteld wordt? Ik houd met alles rekening. Ik speel die match alleszins liever dan ze uit te stellen. Dan hebben we een normaal schema en weten we op voorhand wanneer we langere en kortere trainingsweken hebben”, aldus Vanhaezebrouck.

Dat Club Brugge sowieso verzwakt zou zijn, wou HVH niet met zoveel woorden zeggen: “Ik ga niet de rekening maken van wie er wel of niet bij is bij Club Brugge. Dat ze verzwakt zijn? Dat zullen de jongens die de plaatsen zondag innemen niet graag horen. Thuis tegen Anderlecht miste AA Gent (toen nog onder Wim De Decker, red.) elf spelers en hoorde ik niemand opperen om die match uit te stellen. AA Gent heeft over de hele periode ook al zestien besmettingen gekend. Alleen nooit vijftien ineens, zoals bij Eupen. Maar regels zijn regels. Als de match uitgesteld wordt, gaan wij andere dingen doen.”

In de Gentse bestuurskamer reageerde men vanavond sereen op het uitstel van de ‘Slag om Vlaanderen’. “Als zij zeven besmettingen hebben, heeft Club Brugge het recht om de wedstrijd te laten uitstellen”, aldus voorzitter De Witte. “Regels zijn regels, dat is nu eenmaal zo. Daar moeten we ons bij neerleggen.”

Michel Louwagie geeft toe dat hij Club Brugge zondag graag op bezoek had zien komen. “Maar Johan Cruijff zei het al: elk nadeel heeft zijn voordeel, Club Brugge had het recht om uitstel te vragen”, aldus de algemeen manager van AA Gent. Louwagie moet wel even terugdenken aan de thuiswedstrijd tegen Anderlecht, toen AA Gent eigenlijk zeven besmette spelers had, maar de Pro League oordeelde dat het er slechts zes waren. Dino Arslanagic had intussen voldoende antistoffen aangemaakt, was toen de motivering, ook al kon hij niet spelen. “Maar het is wat het is, ‘c’est la vie’”, zegt Louwagie. “Wij hadden zondag misschien voordeel kunnen halen uit de situatie, maar het is dit seizoen nu eenmaal ons lot om alleen maar tegenslagen te hebben.”

