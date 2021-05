AA Gent walst over KV Oostende, Bezus uitblinker bij Buffalo’s

AA Gent begon aan de kust met de elf die Oostende donderdag al klopten, maar in het team van Alexander Blessin waren er enkele opvallende wijzigingen. Bataille, Bätzner en Kvasina moesten plaats maken voor Hendry, Ndicka en Boonen. Oostende begon het best aan de partij, maar de organisatie stond goed bij de Buffalo’s. Eén keer kon D’Haese op rechts doorbreken, maar zijn voorzet werd voor de neus van Boonen door Samoise in hoekschop getikt. Bolat verwerkte die corner via de paal in een nieuwe hoekschop.

Volledig scherm © Photo News

Na een kwartier kantelde het spelbeeld. Gent verlegde het spel goed en vond steeds makkelijker de vrije man. De Buffalo’s klommen op voorsprong met een snelle uitbraak. Kums recupereerde de bal en speelde snel in op Yaremchuk, die op zijn beurt Bezus vond. Met een knappe lob versloeg de Oekraïner doelman Hubert.

Aan de overkant dwong D’Arpino Bolat tot een redding, maar geknoei achteraan bracht Oostende verder in de problemen. Doelman Hubert voetbalde lichtzinnig uit op Theate, Bezus recupereerde de bal en werd vervolgens door Hubert neergemaaid buiten de rechthoek. Scheidsrechter Lambrechts toonde meteen rood voor de Oostendse doelman. Een uitsluiting die voor discussie zorgde, omdat er nog enkele Oostendse spelers in de rechthoek stonden, maar anderzijds had Bezus zonder de ingreep van Hubert rechtstreeks op open doel kunnen besluiten.

Volledig scherm Bezus viert z’n doelpunt. © Photo News

Oostende moest met tien verder, doelman Castro nam de plaats in van Ndicka. Kort voor de rust vergrootte Gent zijn voorsprong, na een mooie ééntijdscombinatie over vijf stationnetjes. Odjidja legde de bal panklaar voor Castro-Montes, die knap afwerkte.

Meteen na de rust trapte Samoise een goeie mogelijkheid voorlangs, terwijl Yaremchuk even later de paal op zijn weg vond. Sakala pruttelde nog tegen met een uithaal, maar Bolat stond pal. Gent diepte de kloof verder uit. Eerst werkte Vandendriessche een vrijschop van Odjidja in eigen doel, even na het uur maakte uitblinker Bezus er op aangeven van Castro-Montes 0-4 van. Het sein voor Hein Vanhaezebrouck om flink te wisselen met het oog op de komende duels tegen Standard en KV Mechelen.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.