AA Gent verslaat tienkoppig Anderlecht na pareltje van Gift Orban en zit Club zo weer op de hielen

Duim omhoog, brede glimlach. Mbark Boussoufa - Buffalo én Sporting Boy - gaf de aftrap in de Ghelamco Arena. Geflankeerd door zijn zoontje - zou hij het voetbaltalent van zijn vader geërfd hebben? ‘Bous’ zag AA Gent het best uit de startblokken schieten, met een aanwezige Orban als gevaarlijkste man. Hij zette Verbruggen twee keer aan het werk met telkens een poging vanuit een scherpe hoek. Geen probleem voor de Nederlandse doelman, die even later wél was geklopt op een afstandsschot van Cuypers. Gelukkig voor Anderlecht bracht de paal redding.

AA Gent domineerde in de eerste twintig minuten, maar viel nadien wat stil. Paars-wit herstelde het evenwicht, dwong een handvol kansen af. Verschaeren zag zijn plaatsbal op de doellijn gekeerd door Piatkowski - cruciale tussenkomst van de Pool. Nardi duwde een schot van Diawara uit zijn kooi. Evenwichtige partij. Het kon alle kanten uit. Op slag van rust versierde AA Gent nog een dikke kans. Orban kopte door tot bij Cuypers, die eerst naast de bal trapte om nadien snoeihard uit te halen en... niét te scoren. Want jawel: zijn poging spatte wéér uiteen op de paal. Pech. Niet voor niets is AA Gent de ploeg die dit seizoen al het vaakst het doelhout trof in 1A.

De tweede helft begon zoals de eerste: met een beter AA Gent. Hein Vanhaezebrouck, die de geblesseerde Torunarigha verving door Castro-Montes, moet tevreden geweest zijn met wat hij zag. Zijn team had controle, ging geduldig op zoek naar de openingstreffer. En dat geduld werd beloond. Orban bood zich na een perfecte loopactie aan, kapte Vertonghen uit en knalde de bal in de verste hoek binnen: 1-0. Verbruggen was kansloos. Héérlijk doelpunt van de Nigeriaanse spits. Twee minuten later besloot Cuypers een dikke meter over.

En Anderlecht? Dat vond moeilijk oplossingen. Voetbalde te traag om de Buffalo’s in de problemen te brengen. Er vielen slechts twee paars-witte kansen te noteren: Dreyer trapte van dichtbij een gat in de lucht, enkele minuten later stuitte hij op Nardi. Veder het grote niets. Dat Diawara zijn tweede geel pakte na een overtreding op Hong hielp ook niet. Anderlecht moest nog een kwartier met tien verder - mission impossible? Zo bleek, inderdaad. Paars-wit kon geen vuist meer maken, AA Gent speelde het rustig uit.

Na de nederlaag van vorig weekend op Club rechtten de Buffalo’s weer de rug met een verdiende zege. Ze hijsen zich weer naar de vijfde plek, op één puntje van blauw-zwart en de top vier. Anderlecht daarentegen blijft hangen op de tiende plek.

