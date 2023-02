AA Gent verrijst in tweede helft en komt week voor de topper op één punt van Club Brugge

Een fluitconcert in de Ghelamco Arena. Bij rust was het publiek allesbehalve tevreden over wat het in de eerste helft zag. En daar kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten. AA Gent presenteerde zich mak, ongeïnspireerd. Misschien waren de spelers al te veel bezig met de return tegen Qarabag en de topper tegen Club?

In de beginfase hadden de Buffalo’s wel de controle en het balbezit. Maar wat deden ze ermee? Niets. Eén keer kwam Orban in een kansrijke schietpositie, maar volgens de ref ging de bal voordien over de achterlijn - vreemde beslissing. Nadien was het al OH Leuven wat de klok sloeg. Een schot van Thorsteinsson hobbelde centimeters naast, even later strandde een uitstekende vrijschop van Schrijvers op de lat. AA Gent ontsnapte, maar wie dacht dat ze eindelijk wakker geschud waren, kwam bedrogen uit. OHL was de betere ploeg en dreigde veelal vanop de flank - Nurio en vooral Hjulsager verzopen. Net voorbij het halfuur mocht De Sart dan weer van geluk spreken dat hij geen tweede geel kreeg nadat hij Tamari foutief afstopte.

De troepen van Brys versierden nog vijf - jawel, víjf - doelpuntrijke kansen voor de pauze. Leest u even mee. Ouedraogo knalde van dichtbij rakelings naast, waarna Nardi Tamari én Pletinckx van de 0-1 hield. Ook een kopbal van Gonzalez en een poging van Thorsteinsson gingen er niet in. Geen goals bij rust. En daar mocht AA Gent héél blij mee zijn.

Hoe hard zou Hein Vanhaezebrouck tekeer zijn gegaan in de kleedkamer? Hij greep in: Hjulsager out, Fofana in. De Buffalo’s startten gretig aan de tweede helft en maakten er bij hun eerste échte kans 1-0 van. De Sart kopte door, Hong haalde de achterlijn en legde perfect terug tot bij Cuypers, die vrijstaand binnen tikte. Knappe assist van de Zuid-Koreaan. Voor Cuypers was het al zijn vijftiende competitiedoelpunt. En voor AA Gent was het een bijzonder gevleide voorsprong. Die was het bijna snel weer kwijt - Nardi ranselde een vrijschop van Schrijvers uit zijn doel.

AA Gent trok het laken vervolgens naar zich toe. Kums zette een één-twee op met Cuypers, die zijn kapitein op het perfecte moment weer aanspeelde. Oog in oog met Cojocaru twijfelde Kums niet: 2-0. Deugddoend doelpunt voor de middenvelder die in juni einde contract is. OH Leuven kwam er niet meer uit. Op aangeven van Depoitre tikte Cuypers bijna nog zijn tweede tegen de netten, maar Cojocaru zat er goed tussen. Pletinckx trapte van dichtbij nog op de lat. Het bleef bij 2-0. AA Gent sluipt zo dichter bij Club Brugge en komt tot op één punt. Volgende week zondag volgt de topper op Jan Breydel, maar eerst nog de terugmatch tegen Qarabag donderdag.

