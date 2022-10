AA Gent veert recht na Europese blamage: Buffalo’s rekenen na rode kaart Verstraete makkelijk af met Mechelen

Opvallende ingreep van Hein Vanhaezebrouck in zijn basiself. Hij zette Depoitre op de bank, waardoor Cuypers alleen in de spits startte. Met Hong en Odjidja in steun. Op het middenveld keerde Kums terug na een blessure, en hij stond meteen op de goeie plaats bij de eerste kans van de partij. Schoofs mocht vrij aanleggen in de zestien, maar zijn plaatsbal werd door Kums gekeerd. In de herneming zoefde een afstandsschot van Verstraete nipt naast. Het zouden de enige doelpogingen zijn vanwege Malinwa in de eerste helft. De ‘Kakkers’, met Da Cruz als ‘negen’, slaagden er niet in de Gentse defensie te bedreigen. Okumu, Ngadeu en Torunarigha speelden vanuit een zetel. Aan de overkant kregen we wél kansen te zien. Een kopbal van Hong werd in twee tijden gered door Coucke. Op een hoekschop devieerde Ngadeu de bal net niet in doel. De Buffalo’s hadden de match onder controle, zonder zelf te wervelen.