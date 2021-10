AA Gent trekt met vertrouwen naar de topper tegen RC Genk: “Extra mogelijkheden met Chakvetadze-Odjidja”

AA Gent stapte vrijdagnamiddag met een ‘big smile' het vliegtuig op in Belgrado. De Buffalo’s tellen na drie speeldagen als enig team in de Conference League nog het maximum. ‘s Ochtends werd nog getraind in Belgrado, maar de focus stond toen al op RC Genk, de tegenstander van zondag. In die optiek nam Hein Vanhaezebrouck 27 spelers mee naar de Servische hoofdstad, met inbegrip van Hjulsager, Malede en Marreh, die Europees niet speelgerechtigd waren.

Gent trekt met vertrouwen naar Limburg, na verdiende zeges tegen Eupen en Partizan Belgrado. “Maar dat zijn andere competities, je kan die niet vergelijken”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “Europees deden we het prima, maar zondag begint weer een heel ander verhaal. In de competitie moeten we nog altijd onderaan weggeraken, maar we staan voor een paar moeilijke matchen.In Genk is het nooit makkelijk. Een week later komt Union bij ons, de leider en de ploeg in vorm. We staan voor twee hele zware duels, met tussenin ook nog een bekermatch. Genk wordt een ander gegeven dan Partizan, maar we gaan ons best doen om daar ook iets te halen.”

Vanhaezebrouck noemt Union terecht de ploeg in vorm, maar dat kan niet gezegd worden van RC Genk. De Limburgers verloren bij West Ham hun vierde match op rij. “Laat ons zeggen dat Dinamo Zagreb voor hen misschien een tegenvaller was”, nuanceert Vanhaezebrouck. “Als Bryan Heynen in Eupen een beetje lager kopt, maakt hij daar de 2-3 en winnen ze die match. En wie ben ik om te zeggen dat je op West Ham moet gaan winnen? Het is te makkelijk om de optelsom te maken, zoals in de kleuterklas: één, twee, drie, vier.”

Volledig scherm Hein Vanhaezebrouck. © REUTERS

Chakvetadze-Odjidja

Vanhaezebrouck beschikt over een nagenoeg volledig fitte spelersgroep. Castro-Montes werd in Belgrado nog gespaard, Lemajic lijkt nog niet 100%, maar Vanhaezebrouck heeft vooral op het middenveld en vooraan heel wat mogelijkheden. In Belgrado week hij af van zijn traditionele veldbezetting met twee spitsen. Chakvetadze en Odjidja speelden voor het eerst samen in de pocket achter diepe spits Depoitre. Daar zit muziek in, met twee keer twee goeie voeten. “Dat heeft voordelen, maar ook een paar nadelen”, vindt Vanhaezebrouck. “Het zijn twee balvaste gasten. Ze kunnen alletwee een bal bijhouden, ze kunnen allebei voor een versnelling zorgen én iets opzetten. Alleen zijn het niet de makkelijkst scorende spelers. Wat dat betreft, riskeer je de doelpuntenproductie niet omhoog te trekken. Maar okay, dat is ook de challenge voor hen en mijn challenge mét hen: vanuit die positie niet alleen balvast en creatief zijn, maar ook belangrijker worden met goals en assists. Ik hoop dat dat eruit zal komen.”

Sowieso beschikt Vanhaezebrouck op het middenveld en vooraan over veel opties. “In onze offensieve sector zitten we heel goed”, weet HVH. “We hebben kwieke spitsen, we hebben tweede spitsen én we hebben die twee ‘pockets’. Dat geeft ons offensief toch wel wat mogelijkheden. Jammer genoeg zitten we niet in alle sectoren zo goed. Achteraan moeten we blijven bidden dat er geen erge dingen gebeuren.” Maar ook daar doen de Buffalo’s het goed. In hun laatste 8 wedstrijden incasseerden de Buffalo’s amper één veldgoal.

Volledig scherm Odjidja en Vanhaezebrouck. © BELGA