AA Gent pikt winning mood weer op: Bezus geeft aan, Depoitre en Tissoudali maken het af

Dejan Veljkovic heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. Of toch bijna twee jaar geleden. In een in 2020 ingeblikt interview met 'Pano’ noemt de spilfiguur in Propere Handen zelf alle bekende namen. De eindafrekening van een makelaar. Van Van Holsbeeck, over Leekens tot Peter Maes. “De bond stelde zelf voor om te betalen via mijn firma.”

15 december