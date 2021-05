AA Gent naar Conference League: Buffalo’s veroveren laatste Europees ticket na felbevochten zege bij KV Mechelen

Na de koffie ontbond Bezus zijn duivels. Hanche-Olsen wou Castro-Montes bereiken met een gestrekte kruispass, maar dat mislukte helemaal. Het werd echter de perfecte assist voor Bezus, die in de zestien Kaboré aftroefde en mooi in een boogje over Thoelen in doel kopte. 0-1 en AA Gent virtueel naar de voorrondes van de Conference League. Een kleine tien minuten later kwam opnieuw Bezus in balbezit op de eigen helft en lanceerde hij de ingevallen Tissoudali. Die mocht helemaal door de defensie van KV Mechelen wandelen en met rechts voorbij Thoelen knallen. 0-2 en match gespeeld, zo leek het.

KV Mechelen drong echter stevig aan en Castro-Montes haakte Kaboré in de zestien. De VAR riep Van Driessche naar het scherm en die wees terecht naar de stip. Ferdy Druijf verschalkte Bolat en luidde zo een slotoffensief in. Bolat won daarin zó schandalig veel tijd dat er zes minuten bijgeteld werden. AA Gent bleef uitgekookt de juiste overtredingen maken en gaat zo Europa in. Het mag daarvoor Roman Bezus - die eigenlijk weg wou in de winterstop - bijzonder dankbaar zijn. Hij was in de play-offs de man die de Buffalo’s over de streep trok. KV Mechelen speelde knappe Europe play-offs, maar ziet door het verlies een eerste Europese campagne in 28 jaar door de neus geboord.