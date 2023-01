AA Gent moet kapitein Vadis Odjidja minstens een maand missen na kijkoperatie aan de knie

KIJK. Zo blesseerde Odjidja zich tegen KV Kortrijk

Plots ging hij zitten, tastend naar de knie. Na amper een kwartier viel Vadis Odjidja vorige zondag uit tegen KV Kortrijk. Meteen werd gevreesd voor een zware blessure - de meniscus of de mediale band. “Het ziet er niet goed uit”, zei Hein Vanhaezebrouck. Na de nodige scans bleek dat een kijkoperatie noodzakelijk was, en die onderging hij deze ochtend met succes. In principe wacht hem géén maandenlange revalidatie, wel staat hij zeker vier weken aan de kant. Hoe dan ook is het een streep door de rekening van AA Gent én Odjidja zelf. Hij is namelijk einde contract en wilt zich de komende maanden bewijzen om een nieuwe overeenkomst af te dwingen bij de Buffalo’s (of elders).