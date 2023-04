AA Gent maakt Seraing belachelijk: Orban en Cuypers maken er elk twee, Tissoudali viert heroptreden

Hein Vanhaezebrouck moest puzzelen centraal achterin na het vertrek van Ngadeu en de blessures van Piatkowski en Nurio. De redder in nood bleek Castro-Montes - van alle markten thuis. Hij moest samen met Okumu en Torunarigha de rangen gesloten houden en zou daar ook feilloos in slagen. AA Gent had geen kind aan Seraing.

De Buffalo’s namen de partij meteen in handen en voetbalden een handvol kansen bij elkaar. Geen sinecure op de dramatische grasmat van Le Pairay. Kapitein Odjidja - hij kreeg de voorkeur op Hong - vond Cuypers in de zestienmeter, maar die besloot recht op Dietsch. De doelman van Seraing zou ook Castro-Montes van de opener houden. De Luikenaars stonden onder druk én kraakten. Net voorbij het kwartier trapte Odjidja een afvallende bal recht in de voeten van Orban, die vanuit de draai zijn achtste competitiedoelpunt maakte. En zo stond hij weer waar hij praktisch altijd staat: op het scorebord.

Volledig scherm Orban viert één van z'n goals. © BELGA

De Buffalo’s hadden heel de eerste helft de controle. Behalve een vrijschop van Kilota (nipt over) en een schot van Vagner (nipt naast) gaven ze niets weg. De Sart heerste op het middenveld, Fofana was opnieuw een lust voor het oog op die linkerflank. AA Gent had bij rust minstens 0-2 moeten staan, maar Dietsch hield Cuypers van een doelpunt met een fantastische parade en een slim boogballetje van Orban strandde op het dak van het doel. Geen tweede treffer voor hem.

Nu ja, uitstel is geen afstel. Vroeg in de tweede helft pakte Sissoko uit met een te korte terugspeelbal, waarna Orban Dietsch omspeelde en simpel binnen tikte. Zulke cadeaus mag je hem niet geven. Opvallende statistiek: sinds Orban debuteerde voor AA Gent op 11 februari trof geen enkele speler in de tien grootste Europese competities vaker raak. Alsjeblieft.

Terugkeer Tissoudali

Amper twee minuten later was het helemaal boeken toe. En wéér speelde Orban een hoofdrol. Met een subtiele baltoets bediende hij Cuypers, die er na mistasten van Dietsch 0-3 van maakte. En als zelfs je centrale verdedigers zich aanvallend kunnen uitleven... Torunarigha liet de netten trillen op assist van Okumu: 0-4. AA Gent won met de vingers in de neus. En dat was niet het enige goede nieuws, want Tissoudali maakte nog zijn langverwachte comeback. Hij zou een paar kansen versieren, maar is nog op zoek naar zijn killersinstinct - logisch. Hoe dan ook hebben de Buffalo’s een ongeziene offensieve weelde. Dat bewees Cuypers nog maar eens in de slotfase. Op aangeven van Odjidja, die een prima partij speelde, knikte ‘Hugoal’ de forfaitcijfers op het bord: 0-5. ‘A walk in the park’ voor AA Gent. Cuypers zit nu aan achttien treffers en is de topschutter in 1A. Ook in de stand doen de Buffalo’s een uitstekende zaak. Ze zetten Club Brugge virtueel op vijf punten. Blauw-zwart neemt het zondag op tegen KV Mechelen.

