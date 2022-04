AA Gent lijdt duur puntenverlies op Cercle, Vanhaezebrouck: “We speelden poker, maar zo werkt het niet in voetbal”

Vanhaezebrouck: “Kan niet leven met eerste tegengoal”

“Uiteraard zagen we liever een ander resultaat”, zegt AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck (bekijk de volledige reactie bovenaan dit artikel). “Het is wat mij betreft geen onlogisch resultaat als ik de wedstrijd bekijk. Alleen in het eerste gedeelte van de eerste helft waren we de betere met veel kansen. Maar als je ziet hoe we de tegengoal weggeven... Als je zo simpel wordt uitgeblokt. Dat kan niet... Wij scoren niet vaak, dus we moeten zuinig zijn bij tegengoals. Daar kan ik echt niet mee leven. Zoiets mag niet. In de tweede helft vervolgens voetbalden we niet meer. We staken ons weg en lieten Davy (Roef, red.) iedere bal zomaar wegtrappen. Dat vind ik ook niet kunnen. Ik zag een collectieve gebrek aan drang om het spel in handen te nemen in de tweede helft. Dat is zonde.”