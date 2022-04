AA Gent lijdt duur puntenverlies op Cercle, Vanhaezebrouck: “De keuze gemaakt van een kleine ploeg”

Tenzij het volgende zondag zelf wint van OHL en Anderlecht wat laat liggen in Kortrijk, heeft AA Gent zich met zuur puntenverlies bij Cercle Brugge veroordeeld tot play-off 2. Hein Vanhaezebrouck is niet mals voor de manier waarop zijn ploeg de zege uit handen gaf.

45 minuten lang leek AA Gent zijn remonte bij Cercle Brugge te bevestigen. Knappe goals van Tissoudali en Depoitre zorgden ervoor dat de Buffalo’s met voorsprong mochten gaan rusten. Maar na het uitvallen van Vadis Odjidja kwam Gent niet meer aan voetballen toe. Cercle kwam nog verdiend langszij.

“We hadden liever een ander resultaat gezien, maar wat mij betreft is deze uitslag niet onlogisch”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “We waren in het eerste deel van de eerste helft de betere, met veel mogelijkheden. Als je dan twee keer scoort, moet het 0-2 staan. We hebben de eerste tegentreffer weggegeven. We hadden die hoekschopfases goed voorbereid met beelden. Het zijn uiteindelijk geen jongens van zeventien jaar die erbij betrokken zijn en die het zo simpel laten gebeuren. Als je niet zo vaak scoort, moet je zuinig zijn op je tegendoelpunten. Met wat daar gebeurde, kan ik heel moeilijk leven.”

Iedere bal wegtrappen

Die eerste tegengoal was niet de enige reden waarom Vanhaezebrouck ontevreden was. “In de tweede helft hebben we gewoon niet meer gevoetbald. Achterin is toen de keuze gemaakt om niet meer uit te voetballen: ‘We gaan ons wegsteken en iedere bal wegtrappen’. We hebben afgewacht en poker gespeeld, hopend dat de mogelijkheden van Cercle niet binnen zouden gaan. Als je meedoet voor de top vier, vind ik dit niet kunnen. Dan moet je zorgen dat je voetbalt van achteruit en dat je je spelers met kwaliteiten in het spel kan krijgen. Tissoudali heeft niets meer gezien na rust, Castro-Montes ook niet, tenzij hij het zelf opzette.”

Volledig scherm © BELGA

“Okumu en Torunarigha probeerden nog weleens individueel in te schuiven, maar ik zag na de rust een enorm gebrek aan collectieve drang om het spel in handen te nemen. Je mist dan Vadis (Odjidja). Die ging sowieso aan de boom geschud hebben. We hebben dat nog proberen te doen vanaf de zijlijn, maar dat was heel moeilijk. Vadis is bij onze de enige die het op zo’n moment een beetje in beweging kan brengen, maar de anderen gaan lijdzaam mee. Dat is zonde voor een ploeg met de kwaliteiten van AA Gent. Als je niet de juiste mensen op het veld hebt om de spelers te verplichten om weer te beginnen voetballen, dan gebeurt er ook niks. We maakten de keuze van een kleine ploeg.”

Bekerfinale

Dat Gent Odjidja miste na de rust, was duidelijk. Maar met mannen als Ngadeu en Kums in de centrale as stonden er ook toen nog ervaren mannen op het veld van wie je mag verwachten dat zij het voortouw nemen. “Dat zijn misschien net de problemen”, aldus Vanhaezebrouck. “Spelers maken niet bewust de keuze om te blijven staan en alles weg te trappen. Het is de keuze van de kleine voetballer. Niet meer durven, gebrek aan lef. Misschien speelt fitheid voor sommige jongens ook mee, maar dan moeten ze aangeven dat ze niet honderd procent zijn. Want op deze manier gaan we nog problemen kennen, bijvoorbeeld in de bekerfinale. Als we daar op een bepaald moment niet meer gaan voetballen, gaat de tegenstander dat met heel veel plezier aanvaarden.”

Het gevolg is dat AA Gent alleen mathematisch nog kans maakt op de Champions’ play-offs. “Maar als je op tien matchen van het einde zo goed als uitgeteld bent, is het al een verrassing dat je op twee matchen van het einde in de top vier staat”, aldus Vanhaezebrouck. “De kans dat er eens puntenverlies geleden wordt, bestaat dan. Als Anderlecht zes op zes haalt, is de prijs binnen voor hen.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.