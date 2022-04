AA Gent lijdt duur puntenverlies op Cercle: Anderlecht kan straks over Buffalo’s springen en Antwerp is zeker van top vier

Na een geweldige remonte, met zeven overwinningen op rij, dreigt AA Gent alsnog naar play-off 2 te worden verwezen. De Buffalo’s geraakten niet verder dan een gelijkspel op het veld van Cercle Brugge, dat met die puntendeling zelf uitgeschakeld is voor play-off 2. Anderlecht kan straks over de Buffalo’s springen, Antwerp is zeker van een plek in de top vier.