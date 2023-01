AA Gent kan vierde plaats alweer kwijtspelen: Buffalo’s in extremis onderuit tegen energiek Cercle dankzij doelpunt Daland

Geen enkele noemenswaardige kans. Voila, daarmee is veel - zo niet alles - over de eerste helft van AA Gent gezegd. Nooit konden de Buffalo’s Cercle in de problemen brengen. Daarvoor stokte het te veel op het middenveld. Hong gaf niet thuis. De Sart en Kums idem. Áls Cuypers dan eens bereikt werd, leed de spits balverlies. Een voldragen aanval zat er in de eerste helft gewoon niet in voor AA Gent, dat net als vorige week in Sint-Truiden met een viermansdefensie startte. Met Piatkowski, Okumu, Ngadeu en Torunarigha moesten vier centrale verdedigers voor defensieve stabiliteit zorgen. Hoewel dat niet altijd lukte - Ngadeu en Okumu zorgden traditiegetrouw voor enkele ‘comedy capers’-momenten - gaven de Buffalo’s amper iets weg. Eén heet standje kregen we voor de pauze voor het doel van Nardi te zien: een voorzet van Vanhoutte werd met veel moeite onschadelijk gemaakt. 0-0 bij rust.

Volledig scherm © Photo News

Een fellere start van de tweede helft langs beide kanten. Via De Sart en Castro-Montes kwam Cuypers in schietpositie, maar hij knalde vanuit een moeilijke hoek voorlangs. Aan de overkant miste ook Ueda het doelkader. Twee keer, zelfs. Zijn eerste schot zoefde voorlangs. Enkele tellen later kopte Ngadeu te kort terug en de Japanner besloot vanuit een scherpe hoek naast. Daar kwamen de Buffalo’s goed weg. Het bleek - jawel - uitstel van executie.

Iets voor het uur prikte Cercle dodelijk tegen. Vanhoutte mocht voorzetten en vond de vrijstaande Ueda, die van dichtbij raak kopte. Pijnlijk moment voor de Gentse defensie. Hallo, Ngadeu en Torunarigha? Ongelooflijk hoeveel vrijheid de Japanner daar kreeg. En het ergste moest nog komen. Ngadeu pakte nog maar eens uit met een dramatische inspeelpass, recht in de voeten van de tegenstander. De thuisploeg kon weer naar hartenlust omschakelen. Somers zette voor, Denkey duwde binnen. Van 0-0 naar 2-0 in twee minuten tijd. AA Gent had nog een halfuur om de scheve situatie recht te zetten. Begin er maar aan, Buffalo’s.

Volledig scherm © Photo News

En toch leken zij plots wakker geschud. Hong plaatste een dot van een kans over - dat moest beter. Even later had AA Gent de openingstreffer wél beet. Cuypers ontdeed zich met een flits van zijn belager en zag zijn schot op de paal stranden, maar in de herneming kopte De Sart binnen: 2-1. Dan zou je mogen verwachten dat er een Gents offensief volgt. Nou... Door een gebrek aan zuiverheid in de passing en creativiteit creëerden de Buffalo’s weinig. Nardi behoedde zijn ploeg zelfs van een derde tegentreffer - knappe redding op Denkey.

Het leek lange tijd bij 2-1 te blijven. Tót invaller Lemajic een voorzet van Fofana binnen kopte. De Gentse bank sprong recht, maar werd al even snel weer de mond gesnoerd. Daland heroverde de bal, stoomde door en knalde hard binnen. 3-2. Pijnlijk moment voor Hein Vanhaezebrouck en co. Als Club Brugge straks wint van Zulte Waregem, sprint het over AA Gent naar de vierde plek.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.