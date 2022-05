AA Gent in slotminuten de boot in tegen Charleroi

Hein Vanhaezebrouck had af te rekenen met een rist blessures. Het maakte dat Julien De Sart een plekje zocht in de perstribune, terwijl Bezus voor zijn laatste match in de Ghelamco Arena postvatte in de Gentse spionkop. Door de blessure van Roef en het feit dat Bolat er geen zin meer in had, mochten twee jonge doelmannen het Gentse doel verdedigen. Voor de rust mocht Louis Fortin opdraven, na de rust nam Celestin De Schrevel zijn plaats in.