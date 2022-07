AA Gent geeft voorsprong uit handen tegen STVV én ziet Tissoudali uitvallen: “Blessure van Tarik ziet er ernstig uit”

Vanhaezebrouck: “Blessure van Tarik ziet er ernstig uit”

Ook Hein Vanhaezebrouck zag hoe AA Gent twee gezichten toonde. “De eerste helft was behoorlijk tot goed, over de tweede helft kan ik veel zeggen. Het was harken om overeind te blijven. We gaven niet veel weg, maar creëerden zelf vooral te weinig. Als je zo’n prestatie levert, dan verdien je niet meer dan een gelijkspel. Een verklaring voor onze tweede helft? Het uitvallen van Tissoudali - daar kan je niet langs kijken. Het ging te traag, we hadden geen aanspeelpunt. We hebben spelers van het niveau van Tissoudali gemist. We hopen nu dat we niet te veel jongens verliezen. Kums stapte met pijn van het veld, maar Tarik is een ernstiger geval. We hopen dat de schade meevalt - meer kan ik op dit moment niet zeggen.”