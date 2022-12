AA Gent gaat opnieuw in het rood: Buffalo’s lijden 6 miljoen euro verlies

In vergelijking met het seizoen 2020-2021 steeg de omzet dan wel met 9 miljoen euro, dankzij het uitdoven van de coronapandemie. Maar winst maken zat er dus niet in voor AA Gent. Wel integendeel. Het leed 6 miljoen euro verlies. Nochtans werden de lucratieve verkopen van Roman Yaremchuk (17 miljoen) en Niklas Dorsch (7 miljoen) in het voorbije boekjaar ingebracht. De club haalde ook bijna 9 miljoen euro op aan inkomsten uit de Conference League.

In Gent wordt er gewezen naar de professionalisering van Jong AA Gent als extra kost. Maar vooral ook de gestegen energiefactuur: van 900.000 euro naar jaarlijks 3 miljoen euro. Het afschaffen van de fiscale en sociale gunstmaatregelen zorgt voor een stijging van 3,7 miljoen euro in de loonkosten (in totaal 39,5 miljoen).

In 2020-2021 bedroeg het verlies nog 2 miljoen, het jaar daarvoor 5,8 miljoen. Over drie jaar gaan de Buffalo’s dus bijna 14 miljoen euro in het rood. En ook volgend boekjaar (2022-2023) dreigt AA Gent af te sluiten met een verlies. Tenzij er nog miljoenen aan transferwinst worden geboekt. Sven Kums, Vadis Odjidja en Michael Ngadeu, die alle drie een zwaar aflopend contract hebben, zullen wellicht moeten inleveren als ze bij AA Gent willen bijtekenen. Van paniek is er geen sprake in de Ghelamco Arena. Maar dat er vers kapitaal nodig is, is duidelijk. De zoektocht van Michel Louwagie en voorzitter Ivan De Witte naar nieuwe investeerders, die al even duurt, gaat voort.