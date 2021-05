AA Gent gaat op 22 juli al aan de slag in de Conference League: “Het wordt héél druk, maar dit is wat we willen”

Jupiler Pro League Club Brugge klaart de klus in het hol van de leeuw en is voor de 17e keer landskampi­oen!

21 mei Club Brugge is voor de 17e keer landskampioen. Een sterk blauw-zwart had vanavond aan een 3-3-gelijkspel genoeg op het veld van aartsrivaal Anderlecht. Hans Vanaken was de grote man voor Club met twee doelpunten.