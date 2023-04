AA Gent begint aan Europe play-offs met thuiszege tegen Westerlo, Vanhaezebrouck: “Chapeau voor mijn spelers”

De Europe Play-offs. In Gent worden ze er niet warm van - of wat dacht u? De Ghelamco Arena liep niet eens halfvol voor het duel tegen Westerlo. Zucht. Het zal de voorzitter, Michel Louwagie en de portemonnee van de club pijn gedaan hebben.

Desondanks startten de Buffalo’s met goeie moed. Ze maakten er, sámen met Westerlo, een open wedstrijdbegin van. Kansjes langs beide kanten, maar het overwicht was wel voor AA Gent. En toch mocht Fixelles zomaar oprukken en uithalen. Zijn schicht vloog héérlijk in de rechterhoek. Nardi stond aan de grond genageld. De Buffalo’s baalden - dit hadden ze ook niet verdiend. Vanuit de tribunes - slechts 7.880 toeschouwers tekenden present - klonk een fluitconcert(je). Amper een week na de blamage tegen KV Oostende incasseerden de Gentenaars een nieuwe tik. Bij rust leek het erop dat de fans beter thuis waren gebleven voor de finale van de ‘Masked Singer’.

Maar na de pauze AA Gent de match resoluut in handen, voetbalde het goéd. Met dank aan de alomtegenwoordige Hong. Niet toevallig was het de Zuid-Koreaanse draaischijf die voor de gelijkmaker zorgde. Hij tikte een assist van Cuypers van dichtbij met veel gevoel binnen. De Buffalo’s gingen niet alleen op, maar ook óver Westerlo. Kums met een lage knal en Bolat met een flater: 2-1. “Chapeau voor de manier waarop mijn spelers hebben gereageerd”, loofde Hein Vanhaezebrouck. “We hebben deze week veel mentaal oplapwerk gehad. Vandaag hebben ze karakter getoond. Ik wil ook de fans in het stadion bedanken - hun steun was belangrijk. Het was deze match genieten na wat er vorige week is gebeurd.”