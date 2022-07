AA Gent-assistent Nicolas Lombaerts over de Supercup, werken onder Hein en de terugkeer van Alderweireld: “Blijf zo lang mogelijk weg. Je hebt een goeie naam, maar voor je het weet…”

RACING GENK Cyriel Dessers, met volle goesting weer voetballer bij Racing Genk, houdt alle opties open: “Feyenoord was mooiste jaar, maar ben hier niet met tegenzin”

De ‘held van Rotterdam’ is terug in Genk. Het voelt gek om Cyriel Dessers (27) weer in het shirt van Racing te zien rondlopen. “Het is anders, maar ook weer niet”, lacht de spits. Oud en wijs genoeg om zich niet meer te laten meeslepen met de gekte van de transferperiode. Al houdt hij alle opties open. “Malacia naar Manchester United, Sinisterra naar Leeds. We zullen zien of dat iets voor mij verandert.”

8 juli