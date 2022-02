8 wedstrijden in 25 dagen, maar die komen op juiste moment voor AA Gent

AA Gent speelt tegen Seraing al zijn 44ste wedstrijd van het seizoen. En weer wacht een drukke periode, met 8 matchen in de komende 25 dagen. Een bepalende periode, waarin voor de Buffalo’s een ticket voor de finale van de beker, een plaats in de kwartfinales van de Conference League én deelname aan play-off 1 op het spel staan.

Als winnaar van play-off 2, moest AA Gent al op 22 juli aan de slag in de voorrondes van de Conference League. Sindsdien kenden de Buffalo’s drie (lange) periodes met reeksen van opeenvolgende midweek- en weekendmatchen. De cijfers van die drie periodes gaan in stijgende lijn.

Stijgende lijn

Het begon al bij de start: van 22 juli tot 29 augustus speelden de Buffalo’s 11 matchen. Dat resulteerde in 5 overwinningen, 2 draws en 4 nederlagen, over alle competities heen. In punten uitgedrukt kwam dat neer op 17 op 33, ofwel 51,5%.

Reeks twee volgde van 12 september tot 7 november, met 14 wedstrijden. Dat leverde 7 overwinningen, 3 draws en 4 nederlagen op. In punten pakte AA Gent 24 op 42, goed voor 57,1%.

De derde reeks van midweek- en weekendmatchen kwam er van 20 november tot 26 december. AA Gent speelde alweer 11 matchen op rij, goed voor 8 overwinningen, 1 gelijkspel en 2 nederlagen. De Buffalo’s verzekerden zich in deze periode van de eerste plaats in hun Conference Leaguegroep, ze overleefden twee bekerrondes en ze leden in de competitie slechts één nederlaag (4-3 uit bij KV Mechelen). In punten haalden ze 25 op 33, ofwel 75,75%.

Kwaliteitsverlies

Dat AA Gent alsmaar beter omsprong met een druk programma, heeft zo zijn redenen. In periode één koos Hein Vanhaezebrouck vaak voor rotatie, om preventief blessures te vermijden. Daar viel iets voor te zeggen, maar kwaliteitsverlies bij afwezigheid van te veel sterkhouders speelde de Buffalo’s toen parten.

In de tweede reeks verbeterden de cijfers lichtjes, maar ondanks de eerdere rotatie werd AA Gent toen geconfronteerd met een aantal blessures. Een forse stijging van de cijfers kwam er pas in de derde periode, toen Hein Vanhaezebrouck weer kon beschikken over al zijn sterkhouders. De coach van de Buffalo’s koos toen voor een nagenoeg vast basisteam. De automatismen rendeerden, de resultaten volgden.

Uitstekende fysiek

Ook voor de drukke periode die er nu aankomt, kan Vanhaezebrouck beschikken over zijn bepalende spelers. De fysieke parameters waren bovendien uitstekend na de winterstage in Oliva. AA Gent lijkt klaar voor een intense strijd op drie fronten, met onder meer het bekerduel in Brugge én een belangrijke thuismatch in de competitie tegen Anderlecht. Over 25 dagen weten de Buffalo’s waar ze aan toe zijn.

