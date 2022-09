5 weken vrij, maar geen vakantie: WK in Qatar zal spelers in ons land weinig extra verlofdagen opleveren

Jupiler Pro League Anderlecht eert Michel Verschue­ren met ruime overwin­ning tegen KV Kortrijk: “Het was niet perfect, maar ik zag progressie”

De avond stond natuurlijk in het teken van een eervol adieu aan Mister Michel. Anderlecht won mede dankzij Jan Vertonghen een wedstrijd die het niet mocht verliezen. De negatieve reeks is een halt toegeroepen, maar genezen is de patiënt nog niet. “Het was niet perfect, maar ik zag progressie”, zei Mazzu.

19 september