5-2! Leider Genk herademt na klinkende zege tegen Anderlecht, dat slechte zaak doet in strijd om Europe play-offs

Genk heeft in een heus doelpuntenfestival tegen Anderlecht aan het langste eind getrokken. Na een povere 4 op 12 was de driepunter meer dan welkom voor de leider. Anderlecht kon dan weer niet profiteren van het verlies van Charleroi en doet een slechte zaak in de strijd om de Europe play-offs.

Met het einde van de reguliere competitie in zicht stond er voor beide ploegen veel op het spel. De leider kon voor het eerst sinds lang zijn koppositie verspelen, de troepen van Riemer zochten naar broodnodige punten in de strijd om de play-offs. Bij winst sprong het over Charleroi, dat vrijdag onderuit ging tegen Standard.

RSCA begon goed aan de eerste helft. Het was de betere ploeg in het openingskwartier en dat resulteerde in een grote kans voor Slimani. Een afgeweken voorzet van Sardella kwam bij de Algerijn terecht, maar Vandevoordt stopte zijn kopbal met een katachtige reflex. Genk kwam beter in de match en voetbalde enkele grote kansen bij elkaar. In de 36ste minuut was het dan toch raak. Na goed voorbereidend werk van Trésor kreeg Samatta de bal op de rand van de zestien. Hij verschalkte Verbruggen met een geplaatst schot en Genk kwam op 1-0.

Anderlecht leek niet aangeslagen en niet veel later schoot Slimani de bal netjes in de kruising. De ploegen leken met een gelijkspel de kleedkamers in te duiken, maar op slag van rust ontplofte de Cegeka Arena voor een tweede keer. Verbruggen stond eerst nog pal op een schot van Paintsil, maar in de herneming knalde Aziz de bal in het dak van het doel. Genk kon met een goed gevoel gaan rusten.

De goal gaf de Genkenaren vleugels in de tweede helft. Na vijf minuten ontsnapte de gevaarlijkste man bij de thuisploeg, Joseph Painstil, makkelijk in de rug van N’Diaye om de bal simpel binnen te leggen. Drie minuten later was het de beurt aan El Khannous. Hij zette de 4-1 op het bord met nog maar zijn eerste doelpunt voor de club.

De doelpuntrijke namiddag was nog niet afgelopen, want in minuut 64 gaf Dreyer de Brusselaars weer hoop. De Deen nam Vandevoordt te grazen met een gekruist schot. Riemer gooide wat verse (en jonge) krachten in de strijd, maar Anderlecht kon geen vuist meer maken in het laatste halfuur. Genk speelde de wedstrijd volwassen uit en vlak voor tijd prikte man van de wedstrijd Paintsil zijn tweede van de namiddag tegen de touwen. Genk mag zich weer even steviger leider noemen, Anderlecht moet hopen dat Charleroi én Cercle punten laten liggen.

Ook-OHL kan alsnog play-off 2 halen Omdat Charleroi en Anderlecht dit weekend punten lieten liggen, kan OHL alsnog de achtste plaats en dus play-off 2 halen. Daartoe moet het zondag aan Den Dreef winnen van Standard, moet Charleroi thuis verliezen van Racing Genk en mogen Cercle (in Waregem) en Anderlecht (thuis tegen KV Mechelen) niet winnen. Veel ‘als’en’,maar het kan.

