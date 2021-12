4-3! KV Mechelen smeert AA Gent eerste nederlaag in zes competitiematchen aan na knotsgekke partij

Jupiler Pro LeagueIn een spektakelrijke wedstrijd leerde AA Gent weer wat verliezen is. De Buffalo’s waren al vijf wedstrijden ongeslagen en kregen de voorbije weken geen goals meer tegen, maar onder impuls van uitblinker Storm gingen zij in Mechelen met 4-3 onderuit. Union won dan weer van Zulte Waregem met 0-2.

KV Mechelen moest naast een rist geblesseerden ook Rob Schoofs. De aanvoerder van ‘Malinwa’ bleef ziek aan de kant. AA Gent moest het doen zonder Odjidja, Bezus nam zijn plaats in. De Buffalo’s gingen door op hun elan van de laatste weken, met veel balbezit en vlotte combinaties.

Dat resulteerde in kansen voor de Gentenaars. De Sart haalde al vroeg uit van buiten de rechthoek, Coucke kon de bal nog net uit de hoek ranselen. Uit de hoekschop die daarop volgde, moest de Mechelse doelman opnieuw aan de bak, deze keer op een kopbal van Depoitre. De thuisploeg counterde gevat via Shved, maar het schot van de Oekraïner miste de goeie richting.

Maar het grootste gevaar bleef van Gent komen. Coucke moest alles uit de kast halen om een stuitend schot van Castro-Montes uit de kruising te halen, een schot van Tissoudali week via een Mechels been af in hoekschop en Nurio miste slechts nipt toen hij vrije baan kreeg. Even over het halfuur werd Gent beloond voor zijn inspanningen. Van Hoorenbeeck kreeg de bal niet onder controle, De Sart reageerde gevat en Tissoudali zette twee man in de wind om de bal vervolgens kruiselings binnen te schieten.

Volledig scherm © Photo News

Lang kon Gent niet genieten van zijn voorsprong, want op een voorzet van Walsh trapte Mrabti de gelijkmaker via het lichaam van Ngadeu binnen. Gent reageeerde via een poging van Nurio, maar Coucke kon alweer in hoekschop verwerken. Aan de overkant mocht Shved nog eens aanleggen, maar weer miste zijn schot de goeie richting.

Gent klom na de rust weer snel op voorsprong. Bezus legde de bal gemeten in de loop van Depoitre, die Coucke geen schijn van een kans gaf. Maar wéér reageerde Mechelen snel. En hoe. Vanuit een moeilijke hoek joeg Storm de bal voorbij een verbouwereerde Bolat in de kruising. Op het uur klom KV Mechelen op voorsprong, na een strafschopfout van Hanche-Olsen op de bedrijvige Storm. Mrabti liet de kans vanop de stip niet liggen.

Volledig scherm © BELGA

Maar nog was de strijd niet gestreden. Depoitre kreeg plots veel ruimte en bediende op het gepaste moment Tissoudali, die zijn tweede van de avond tegen de touwen prikte. Alles was zo te herdoen, tot Nikola Storm Hanche-Olsen nog maar eens voor schut zette en de bal in de verste hoek joeg. Vanhaezebrouck wisselde Hanche-Olsen meteen van kant en zette zo Okumu zo tegenover Storm. Bezus kwam al snel dicht bij de 4-4, maar zijn poging strandde op de deklat.

Gent gaf niet op. Coucke moest in de voeten van de doorgebroken Depoitre duiken, in dezelfde fase haalde Peyre met veel geluk de rebound van Tissoudali van de lijn. Zo trok KV Mechelen aan het langste eind in een wedstrijd die eigenlijk geen verliezer verdiende. Met dank aan Nikola Storm.

Volledig scherm © BELGA

