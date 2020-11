1B. Westerlo wint met 0-1 in Lier en komt zo op gedeelde derde plek

Europa League De Europese overwinte­ring wenkt: Antwerp doet gouden zaak met winst in Linz

26 november Antwerp heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd om een overwintering in de Europa League gedaan. De ploeg van Ivan Leko ging in Oostenrijk met 0-2 winnen bij Linz. Lior Refaelov zette Antwerp op voorsprong na een afgeweken vrije trap. Pieter Gerkens gaf in het slot de doodsteek.