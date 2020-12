1B. Westerlo houdt de drie punten thuis tegen Club NXT

Het balbezit en de doelpogingen in de eerste helft waren voor de thuisploeg, maar het waren toch de bezoekers uit Brugge die al vroeg in de wedstrijd op voorsprong klommen in de stille Kempen. Na een overtreding op Thomas Van den Keybus in de zestien ging het leer op de stip, Thibo Baeten zette bij zijn tweede poging - de strafschop moest hernomen worden omdat de eerste keer Westerlo-doelman Berke Özer te vroeg van zijn lijn was gekomen - de 0-1 op het scorebord. Lang konden de beloften van Club niet genieten van die voorsprong, op het halfuur rondde de Zuid-Afrikaan Kurt Abrahams een actie doorheen het centrum feilloos af: 1-1.