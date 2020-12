1B. Vlotte 0-4-zege tegen Brugse beloften brengt Seraing op één punt van leider Union

Red Flames Sterke Red Flames plaatsen zich voor EK 2022 na toppresta­tie tegen Zwitser­land

2 december They did it! De Red Flames gaan als groepswinnaar naar het EK van 2022 in Engeland. Na een bijzonder sterke match rekenden ze af met grote concurrent Zwitserland. Het werd liefst 4-0. Ontlading aan Den Dreef.