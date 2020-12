1B. Union wint aangename topper tegen Westerlo - Seraing houdt op Deinze tweede plaats vast

Na een gesloten begin opende Westerlo de debatten met een poging van Dierckx. Aan de overkant knalde Jordanov in het zijnet. Halverwege de eerste helft werd een doelpunt van Undav na een snelle vrije trap onterecht afgekeurd. Voor Union was het al de tweede fase op korte tijd dat werd afgevlagd wegens buitenspel. De thuisploeg was kwaad en kreeg één minuut later het deksel op de neus. Moris kon een nieuwe poging van Dierckx niet klemmen, Cicek was goed gevolgd en tikte makkelijk binnen.

De reactie van Union kwam er relatief snel. Een heerlijke pass van Cochrane zorgde ervoor dat Undav oog in oog met Özer kwam. De Duitse aanvaller twijfelde niet en legde de gelijkmaker mooi in de hoek. Meteen na de rust leek Union op voorsprong te klimmen. Een voorzet van Cochrane werd door Antunes onder druk van Undav in eigen doel geduwd, maar Undav werd opnieuw onterecht afgevlagd wegens buitenspel. Een kwartier voor affluiten was het derde keer goede keer voor Undav. De bal ging op de stip na een fout van Biset op Lapoussin. Undav zette zich achter de elfmeter en faalde niet. Westerlo ging op zoek naar de gelijkmaker, maar die kwam er niet.

Union: Moris, Cochrane, Nielsen, Undav (88' Mehlem), Fixelles, Vanzeir (70' Labeau), Burgess, Teuma, Lynen (62' Lapoussin), Jordanov en Van der Heyden.

Westerlo: Özer, Biset, Antunes, Van Eenoo, Abrahams (74' Vetokele), Cicek (88' Ghandri), Remmer, Owono Nchama, Brüls, Paulet en Dierckx (83' Alici).

Doelpunten: 25' Cicek (0-1), 31' Undav (1-1), 77' Undav (2-1, strafschop).

Geel: 47' Van der Heyden, 72' Biset, 82' Jordanov, 87' Labeau, 90' Nielsen, 90' Van Eenoo, 90' Cochrane.

Scheidsrechter: Kevin Debeuckelaere

Volledig scherm © BELGA

Seraing houdt op Deinze tweede plaats vast

Seraing blijft ook na de vijftiende speeldag op de tweede plaats, Deinze blijft vierde. Beide teams maakten er zondagavond een genietbare partij van met heel wat doelrijpe kansen, maar de beginscore bleef op het bord.

Pittige eerste helft van beide ploegen. Deinze deed weer een beroep op De Witte en Van Walle. Seraing bracht in vergelijking met de verloren thuismatch tegen RWDM vijf andere spelers tussen de lijnen. Globaal had de thuisploeg de eerste 45 minuten iets meer balbezit, maar de bezoekers waren het gevaarlijkst. Bernier, Al Badaoui en Jallow lieten doelrijpe kansen liggen. Na de pauze kon dit duel om de tweede plaats alle kanten uit. Dutoit toonde zijn klasse op een voorzet van Sabaouni die richting tweede paal zeilde. Aan de overzijde hadden Tarfi en Staelens met een uitbraak meer moeten doen. De Witte hield Bernier van een doelpunt. In de slotfase speelden beide teams met veel overgave, maar de finesse om het verschil te maken ontbrak. (FHN)

Deinze: Dutoit, El Banouhi, De Schutter (19’ Boone), De Witte, Vansteenkiste, Lecomte, Van Walle, Staelens, Tarfi (74’ Neto), Challouk (58’ De Belder), Mertens.

Seraing: Dietsch, D’Onofrio, Nadrani, Boulenger, Kilota, Pierrot, Sabaouni, Cascio (64’ Ndiaye) , Bernier, Jallow, Al Badaoui.

Doelpunten: geen.

Geel: De Schutter, Pierrot, Al Badaoui, Sabaouni, Nadrani, Lecomte.

Ref: Blaise.

Volledig scherm © BELGA