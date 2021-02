1B. Union heeft het moeilijk, maar wint wel van Lierse Kempenzonen

Voetbal 1A Denis Prychynen­ko is helemaal terug bij Beerschot (al is hij geschorst voor de derby): “Paar dingetjes gebeurd met Losada, maar ben geen hater”

4 februari Zondag niet van de partij in de Antwerpse derby: de geschorste Denis Prychynenko (28). Jammer voor Beerschot, want sinds ‘Prychy’ terug in de basis staat, hield paars-wit drie keer op een rij de nul. Hoe dan ook: na enkele moeilijke maanden heeft de cultverdediger weer recht van spreken en dus zochten wij hem op voor een interview. “Mijn beslissing om te blijven was de juiste.”